Het historische 2019 van KV Mechelen, met erg opvallende gelijkenis tussen eerste en laatste match: "Geen gekke dingen gedaan"

Het minste wat je kan zeggen is dat KV Mechelen een uitzonderlijk een knap 2019 heeft gedraaid. En dat deden ze met opvallend veel spelers die ook nog in 2018 de dienst uitmaakten bij Malinwa.

De Beker van België, het kampioenschap in 1B én een zesde plaats met 34 punten in 1A - nooit deed een promovendus beter sinds de play-offs. Het 2019 van Malinwa mag er meer dan wezen. "Dit was een historisch jaar en we hebben het met een positieve noot kunnen afsluiten op bezoek bij Moeskroen", was Wouter Vrancken op tweede kerstdag al in de wolken.

11 dezelfde namen

Opvallend: van de veertien spelers die op 13 januari 2019 bij de eerste officiële wedstrijd van Mechelen in 2019 op het veld stonden als basisspeler of als invaller, kwamen er op 26 december 2019 in Moeskroen liefst 11 opnieuw aan het werk: Swinkels, Bijker, Van Cleemput, Kaya, Schoofs, De Camargo, Storm, Togui, Tainmont, Engvall en Corryn.

Enkel Verrips, De Witte en Mera werden vervangen door Thoelen, Van Damme en Peyre in die vergelijking. "We hebben enkele versterkingen gehaald, maar de kern is stabiel gebleven. Het geheel is gebleven, daarom zijn we ook goed op elkaar ingespeeld", beseft Rob Schoofs.

Geen gekke dingen gedaan in tussenseizoen

"We hebben geen gekke dingen gedaan in het tussenseizoen", pikte coach Vrancken in. "We hebben goede spelers gehaald die ons iets extra konden geven en die haalbaar waren, zodat we zeker niet verzwakten, maar we hadden niet de mogelijkheden ook om gek te doen."

"Het niveau van de ploeg is gewoon goed, we moeten het daarmee doen. Of het een verrassing is dat ze het ook in 1A zo goed doen? Misschien een beetje wel, maar we hadden een zeer goede ploeg in 1B en dan kan je ook in 1A iets."