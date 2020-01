'PSG is bereid om Mbappé naar Real Madrid te laten vertrekken, maar... de prijs is niét onderhandelbaar'

Real Madrid aast al een poosje op Kylian Mbappé. PSG is nu ook bereid om het Franse goudhaantje naar Spanje te laten vertrekken. Maar dan zal er wel eerst een record moeten sneuvelen.

Real Madrid deed de voorbije seizoenen al meermaals navraag naar de beschikbaarheid van Kylian Mbappé. Elke keer opnieuw weigerde PSG om rond de tafel te gaan zitten.

Volgens de Spaanse media liggen de kaarten ondertussen anders. De Franse landskampioen wil Mbappé zelfs laten vertrekken. Al is er een grote maar.

Onmogelijk? Dat is het nooit...

Het prijskaartje is vastgelegd op 400 miljoen euro, onderhandelen is geen optie. Gaan we de mogelijke transfer meteen afschrijven of als onmogelijk bestempelen? Het is en blijft voetbal...