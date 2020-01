Ex-revelatie van Moeskroen verlaat Hertha Berlijn en trekt naar Duitse tweede klasse

Sidney Friede wordt beschouwd als een jong Duits talent. Bij Moeskroen deed hij het niet onaardig en dus kreeg hij een kans bij zijn moederclub, Herta Berlijn. De trainer had echter weinig vertrouwen in hem en daarom gaat hij nu in de Duitse tweede klasse voetballen.

Hij werd vorig seizoen voor zes maanden uitgeleend aan Moeskroen en hij deed het zeker niet slecht in de Belgische competitie. Hij kreeg dit seizoen opnieuw een kans bij zijn moederlcub, Herta berlijn, maar daar kwam hij echter nooit in het stuk voor. Hij wordt nu opnieuw voor zes maanden uitgeleend aan Wehen Wiesbaden. De club speelt in de Duitse tweede klasse. Bovendien doen ze het nogal slecht. Wehen Wiesbaden staat op de 17e plaats, dus het doel zal zijn om degradatie te voorkomen. Er werd veel verwacht van Friede, maar het lijkt er dus niet uit te komen. Hij was zelfs geselecteerd voor de U20 van Duitsland. Nu moet hij zich tijdens zijn uitleenbeurt opnieuw in de kijker proberen spelen bij andere clubs. Da fängt das neue Jahr doch direkt gut an 🤩 Der #svww verstärkt sich mit Sidney #Friede von @HerthaBSC! Herzlich Willkommen ❤️🖤



Alle Infos 👉 https://t.co/wxFfSfjCFO#svww #dasWvereint 🔴⚫️ pic.twitter.com/78rlVSUnRm — SV Wehen Wiesbaden (@SVWW_official) January 1, 2020