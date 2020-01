Raiola haalt verschroeiend hard uit naar Man United: "Ze zouden zelfs de loopbaan van Maradona of Pele kunnen kapotmaken"

Mino Raiola zal niet langer spelers die hij vertegenwoordigt naar Manchester United laten gaan. Daar kunnen we na zijn tirade aan het adres van de Engelse club wel vanuit gaan.

Het lijkt niet meer goed te zullen komen tussen spelersmakelaar Mino Raiola en Manchester United. De Italiaanse Nederlander heeft met Paul Pogba nog een speler in de stal van Man United staan, maar als het aan de manager ligt is de Fransman daar zo snel mogelijk weg.

"Pogba is een speler die een team als Juventus nodig heeft. Nu breng ik geen spelers meer aan bij Manchester United. De club zou zelfs in staat zijn om carrières zoals die van Pele of Maradona te verpesten", haalde Raiola ongemeen hard uit in La Repubblica.