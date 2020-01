Van floptransfer naar maker van "doelpunt van het jaar": wie is Alireza Jahanbakhsh?

Alireza Jahanbakhsh kende een zeer moeilijke start bij Brighton. De laatste weken is hij aan het ontbolsteren. Hij speelde drie wedstrijden in de Premier League en daarin scoorde hij twee keer. Eén doelpunt was een geniale omhaal tegen Chelsea.

Alireza Jahanbakhsh was tot 2018 één van de sterkhouders bij AZ. Hij trok de aandacht van Brighton en de Premier League-ploeg zou uiteindelijk 18 miljoen euro neerleggen voor de flankaanvaller. Toch was zijn transfer in het begin een flop. Hij kon vorig seizoen niet scoren en dit seizoen krijgt hij zeer weinig kansen. Op het einde van 2019 mocht hij plots starten en hij kon ook meteen scoren. Hij was zo onder de indruk dat hij zijn tranen niet kon bedwingen. Sinds zijn eerste doelpunt voor Brighton lijkt hij te ontbolsteren. Hij zat nog wel op de bank tegen Chelsea, maar hij viel in en hij scoorde een magistrale omhaal. Hij is nu al een kandidaat voor "doelpunt van het jaar". Bij Brighton zijn ze uiteraard zeer tevreden dat hun toptransfer van 2018 eindelijk van zich laat horen. De kans is dan ook zeer groot dat de flankaanvaller een basisplaats krijgt in de FA Cup dit weekend. Nu moet hij alleen nog bevestigen, maar het ziet er naar uit dat Brighton nog veel plezier aan hem zal beleven.





