Stef Peeters geeft hint aan bestuur Cercle Brugge: "Nu moeten zij in actie komen"

Cercle Brugge moet aan 2020 beginnen met zes punten achterstand op Waasland-Beveren. En dus wordt het de komende negen speeldagen niet simpel om nog operatie redding te verwezenlijken. Al geloven ze er nog in.

"We moeten goed aan het nieuwe jaar beginnen en zo snel mogelijk voor overwinningen zorgen", beseft Stef Peeters. "En dan kunnen we de kloof dichten."

"We moeten onze kansen afmaken als we ons willen redden in de competitie", beseft de middenvelder van Cercle Brugge.

Transfers?

Hij kijkt daarbij ook naar het bestuur van Cercle Brugge. "Wij moesten de kloof zo klein mogelijk houden aan het einde van het jaar, daarna is het aan de mensen boven ons om een en ander te bewerkstelligen."

Diverse analisten hadden verwacht dat AS Monaco wel snel een blikje nieuwe Monegasken zou opentrekken om meteen voor versterking te zorgen, nog voor de winterstage. Tot op heden blijft het echter stil.