Hoe zou het zijn met... Sverrir Ingi Ingason

Sverrir Ingi Ingason speelde van 2015 tot en met 2017 bij Lokeren en de Ijslander was één van de sterkhouders bij de club. Nu speelt hij bij PAOK en hij doet het zo goed dat hij in de belangstelling staat van Fiorentina.

Ingason begon zijn carrière in zijn thuisland, maar hij trok al snel naar het Noorse Viking. Daar zou hij maar één seizoen spelen, want Sporting Lokeren was overtuigd door zijn kwaliteiten. Bij Lokeren zou Ingason één van de sterkhouders worden.

De Ijslander speelt centraal achterin en hij viel vooral op door zijn defensieve kwaliteiten en zijn rust aan de bal. Hij speelde twee seizoenen bij Sporting Lokeren en hij was in totaal goed voor 70 wedstrijden.

Het Spaanse Granada toonde interesse in 2017 en ze hadden één miljoen euro veil voor de centrale verdediger. Lokeren kon zo'n bod niet laten liggen en dus trok de Ijslander naar Spanje. Granada had het moeilijk in het jaar waarin Ingason speelde, maar hij was wel één van de betere spelers in de Spaanse ploeg.

Granada degradeerde, maar Ingason ging niet mee naar de Spaanse tweede klasse. Het Russische Rostov haalde Ingason weg en ook daar speelde hij zeer sterk. Hij werd ook duidelijk sterker in de zestien van de tegenstander, want hij kon vijf keer voor Rostov.

Sinds dit seizoen speelt Ingason voor PAOK. Zij betaalden bijna vijf miljoen euro voor de Ijslander en daar hebben ze ongetwijfeld nog geen moment spijt van gehad. Hij kon al vier keer scoren in elf wedstrijden en hij ruimt zeer veel op centraal achterin. De Italiaanse subtopper Fiorentina wil Ingason nu al wegplukken bij de Griekse ploeg.

Het is niet duidelijk hoeveel Fiorentina wil betalen voor Ingason, maar de nog maar steeds 26-jarige verdediger is dus aan een serieuze opmars bezig.