📷 Het 2019 van Antwerp samengevat in 10 foto's

Een eerste keer play-off 1, een Gouden Stier in de rangen en de opbouw aan een topclub: het ging Antwerp voor de wind in 2019. Het was een jaar van vele hoogtes, maar ook wat laagtes. Dit is het jaaroverzicht van Antwerp in tien afbeeldingen.

2 april: In het derde seizoen in de hoogste klasse weet Antwerp zich te plaatsen voor play-off 1. Daarin wint het met 1-0 (Refaelov) van latere kampioen Genk en eindigt de club op een knappe vierde plaats, die recht geeft op een barrageduel tegen de winnaar van play-off 2. 26 mei: Dat wordt Charleroi. De Great Old maakte een vroege 0-2 achterstand goed en plaatste zich zo voor de voorrondes van de Europa League. Dolle vreugde op de Bosuil! 26 mei: Dat feestje werd een klein beetje verpest door Dieumerci Mbokani, die na de match aankondigde dat het zijn laatste wapenfeit voor Antwerp was. Op 7 juni kwam hij terug op die beslissing. De Congolees tekende een nieuwe deal tot 2020. 8 augustus: De Europese campagne werd voor eigen publiek geopend tegen Plzen. Door de geplande werken in het Bosuilstadion moest de wedstrijd in Brussel gespeeld worden. Het werd een ware volksverhuizing. 29 augustus: Aan dat Europese avontuur kwam in diezelfde Heizel een jammerlijk einde. Negen Antwerpenaren gingen in de slotfase onderuit tegen AZ Alkmaar, onder meer door rode kaarten van Mbokani en Lamkel Zé. 2 september: 'Dolle Deadline Day in Deurne-Noord'! Antwerp kondigt maar liefst vier nieuwkomers aan, waaronder grote namen. Steven Defour en Wesley Hoedt maakten de overstap van de Premier League en Zinho Gano en Manuel Benson van KRC Genk. 20 oktober: Op die deadline day werd er ook afscheid genomen van clubicoon Geoffry Hairemans. Op 20 oktober was er al een eerste weerzien op het veld van KV Mechelen. De supporters van Antwerp waren hun held duidelijk nog niet vergeten. 2 november: De resultaten vallen wat tegen en na een nederlaag tegen Moeskroen beginnen de geruchten over een trainersontslag steeds luider te klinken. 10 november: Een week later werd er van topfavoriet Club Brugge gewonnen en Bölöni zat weer stevig in het zadel. De Bosuil is een oninneembare vesting geworden en samen met PSG en Real Madrid is Antwerp een van de drie clubs die van Brugge wisten te winnen dit seizoen. 10 november: Aan het kanon die match: Dieumerci Mbokani. Ondertussen zit de Congolees al aan veertien treffers in de competitie en pronkt hij met de Gouden Stier op zijn rug. Dat wil hij nog graag even volhouden.