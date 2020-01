Idool voor velen, maar zelf heeft Thibaut Courtois ook een idool: "En toch kwam het er nooit van"

Thibaut Courtois behoort al enige tijd tot het rijtje van beste doelmannen ter wereld, maar er was ooit een tijd dat hij zelf ook idolen had. "Ik eet nog altijd graag choco", lacht hij in Het Belang van Limburg.

"Ik ben nog altijd diezelfde jongen als toen ik twaalf jaar was. Ik heb nog steeds dezelfde mensen rondom mij en ik eet nog altijd graag choco. Al heb ik sinds kort een persoonlijke kok die me perfect begeleidt. Dankzij hem bestel ik nu nog amper maaltijden via Deliveroo", lacht Courtois.

"Maar je kan niet voor iedereen meer goed doen. Als ik echt geen tijd kan maken voor een foto dan krijg ik commentaar dat ik een dikkenek ben. Op restaurant met de kinderen is dat toch een beetje normaal dat ik er niet altijd tijd voor maak? Voor kinderen wel. Ik vond het als kind ook niet leuk als iemand weigerde."

Heeft Courtois dan zelf een foto met een grote ster? "Ik weet nog dat ik op een volleybaltoernooi was met mijn vader. Eric Gerets zat op de tribune, maar ik durfde niet gaan. Uiteindelijk is die foto er ook nooit gekomen want mijn vader vond dat ik zelf moest gaan. Maar dat verlegen zijn is er nu wel uit."