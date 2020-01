Madrileense ploegen leggen Barcelona druk op, Valencia klimt naar top

Real Madrid heeft door de overwinning op Getafe Barcelona onder druk gezet. Beide clubs staan nu samen aan de leiding in La Liga.

Real Madrid heeft vanmiddag bij stadsgenoot Getafe gewonnen met 0-3. Thibaut Courtois was de grote man bij de Madrilenen met enkele knappe reddingen. Eden Hazard is nog geblesseerd. Door de zege staat Real nu samen aan de leiding met Barcelona met veertig punten.

Atletico Madrid won zuinig met 2-1 van Levante. Al na achttien minuten stond de de eindstand op het socrebord in Wanda Metropolitano. Het waren gekke vijf minuten. Na dertien minuten opende Correa de score, drie minuten later maakte Marti gelijk. In minuut achttien scoorde Felipe het winnende doelpunt.

Valencia won op de middag al zuinig op eigen veld van Eibar. Door de zege wipt Valencia over Getafe naar plaats zes in het klassement.

Barcelona speelt vanavond nog de stadsderby tegen Espanyol.