Thibaut Courtois blikt terug op tien jaar Rode Duivels: "Ik speelde met een joggingbroek"

Thibaut Courtois is sinds jaar en dag de nationale nummer één tussen de palen van de Rode Duivels. Het afgelopen decennium mogen we dan ook zijn decennium en dat van de Belgische nationale ploeg noemen.

New year new me zal de leuze van enorm veel mensen geweest zijn met Nieuwjaar, maar voor Thibaut Courtois is elk jaar wel bijna hetzelfde. Eentje met topprestaties. In Het Nieuwsblad blikt hij terug op de afgelopen tien jaar, een periode waarin de Rode Duivels een nieuw gezicht kregen.

"We begonnen in 2010 ergens rond de vijftigste plaats, denk ik? 57e? Er is veel veranderd. Van plek 57 naar nu al meer dan een jaar op die eerste plaats... maar onze tegenstanders waren ook niet de sterkste. Nederland moest bijvoorbeeld tegen Duitsland spelen in de afgelopen EK-kwalificatie. Maar we zijn nu wel bij de besten ter wereld."

In 2010 was Courtois nog geen nationale doelman. Die selectie kwam er pas in 2011. "Ik moest bij Jean-François De Sart komen, de toenmalige beloftencoach en ik dacht 'Oei, wat nu?', want hij had goed en slecht nieuws. Het slechte was dat ik de beloften moest verlaten, het goede dat ik een groep hoger mocht door een blessure van Silvio Proto."

Tegen Frankrijk maakte Courtois zijn eerste minuten onder de lat. "Er is een heel groot verschil met toen en nu. Alles is ook veel professioneler. Ik weet nog dat we in kledij van Burrda speelden, maar die hadden geen lange keepersbroeken. Dan stond ik maar in een soort jogging onder de lat."