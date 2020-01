📷 Castagne begeeft zich op gevaarlijk terrein en deelt een prikje uit aan Ibrahimovic

Tijdens zijn voorstelling pronkte Zlatan Ibrahimovic met het nummer 21 op zijn shirt. Een weergave van zijn initialen 'ZI' volgens de ene, gekozen door zijn oudste zoon volgens Ibracadabra zelf.

Timothy Castagne draagt bij Atalanta ook het rugnummer 21 en hij vond dat wel een grapje waard. "Zlatan is nu de tweede meest beroemde nummer 21 van Italië, niet?", lachte hij op Twitter.

Zlatan est désormais le deuxième numéro 21 le plus célèbre d’Italie, non 🤣😉😇?



Zlatan e adesso il secondo numero 21 più conosciuto in italia 🤣😉😇 pic.twitter.com/PXX3vqnVyM