Anderlecht-CEO Van Biesbroeck verrast: "Kern van 45 spelers was bewuste keuze"

De financiële cijfers van Anderlecht kleuren al even bloedrood. Een situatie die niet onherstelbaar is, maar ook geen jaren mag aanslepen.

CEO Jo Van Biesbroeck moet de cijfers van kleur doen veranderen. In een uitgebreid interview met Het Laatste Nieuws gaf hij wat meer uitleg. Onder meer over één van de probleempunten van het huidige Anderlecht: de erg brede kern.

“Die kern van 45 spelers is een bewuste keuze geweest van het management, gesteund door de Raad van Bestuur. We hebben niet voor niets in februari al een kapitaalsverhoging van 27 miljoen doorgevoerd.”

“We deden dat omdat we flexibiliteit wilden hebben om spelers te kiezen uit een grote groep. Was dat verstandig? Achteraf gezien misschien niet. Is dat herhaalbaar? Zéker niet. Maar nogmaals: het was een bewuste keuze, met de bedoeling sportief te scoren. Daar hebben we het in het management een paar keer over gehad."

Anderlecht hoopt deze maand de kern gevoelig in te krimpen. Januari is uiteraard nog lang, maar de enige transfer die al rond is, is die van Michael Murillo… en dat is een inkomende transfer.