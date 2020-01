🎥 Aanvaller van vierdeklasser maakt belofte waar en scoort tegen Engels international die hij bespotte: "Zelfs vijftig als het moet"

Geen al te moeilijke wedstrijd voor de garde van Pep Guardiola. In eigen huis troffen de Cityzens met Port Vale op zich een meer dan haalbare kaart, maar ware het niet dat Tom Pope, de aanvaller van Port Vale, zich enkele minuten wereldberoemd maakte.

Op Twitter had hij enkele maanden geleden een sneer uitgedeeld naar City-verdediger John Stones waarin hij zei dat hij veertig doelpunten per jaar zou maken als hij elke week tegen Stones zou staan.

De meesten zouden dan denken aan enige vorm van karma, maar niets was minder waar want in de 35e minuut scoorde Pope tegen... John Stones. Daarop kreeg hij een massa berichten die hij naar eigen zeggen niet allemaal kon beantwoorden. "Ik was ook fout. Ik kan er geen veertig scoren tegen Stones, wel vijftig", knipoogde hij er nog aan toe.

Sorry I can’t reply to everyone it’s gone mental! I’d just like to say I was completely wrong and bang out of order to say I’d score 40 a season..... it’s more like 50 😊😊😊 enjoy your weekend 👍🏻👍🏻👍🏻