OFFICIEEL: Amateurploeg RSD Jette pakt uit en haalt ex-spits van Beerschot en Lokeren binnen

Nadat Sanharib Malki in 2011 bij Sporting Lokeren vertrok is hij opnieuw in het land. De voormalige Syrische international keert naar RSD Jette waar hij in de jeugd speelde.

De amateurclub RSD Jette liet via de sociale media weten dat het met Sanharib Malki een overeenkomst bereikte. Hij gaat nu aan de slag in de Derde Amateurklasse in ons land. Eerder speelde Malki al tot 2002 voor Jette, nadien maakte hij de overstap naar Union.

In 2006 speelde Malki voor het eerst in de hoogste afdeling bij KSV Roeselare. Daar deed hij het lang niet slecht waarna Germinal Beerschot hem een contract gaf. In Antwerpen maakte Malki in het seizoen 2007/2008 16 doelpunten. Nadien speelde hij nog bij Sporting Lokeren, maar dat was allesbehalve een succes. Vervolgens kende Malki nog een uitstekende periode bij Roda JC in de Eredivisie (65 wedstrijden 42 doelpunten) en kwam hij ook nog uit voor Kasimpasa, Al-Wakrah en Karagümrük.