Dimitri de Condé is nuchter over wintertransfer: "Wanneer hij er zal staan, weet ik niet"

Op stage in het Spaanse Benidorm heeft Racing Genk zijn twee Noorse aanwinsten Kristian Thorstvedt en Mats Møller Dæhlie voorgesteld. De eerste is nog maar twintig jaar en technisch directeur Dimitri de Condé is er dan ook van overtuigd dat Thorstvedt iets later aan de deur zal kloppen.

"Kristian is een jonge speler, dus het is af te wachten wanneer en hoe snel hij er kan en zal staan. Ik hoop dat we snel op hem kunnen rekenen, maar dat we hem tijd moeten geven, zal eerder het geval zijn", vertelde De Condé over zijn nieuwe middenverlder aan Sporza. "Op zijn zeer jonge leeftijd heeft toch al mooi dertien doelpunten gemaakt in de Noorse competitie. Dat bewijst toch al iets in de fysieke competitie die de Noorse zeker is. Hij denkt ook goed na."

De 20-jarige middenvelder zelf kwam ook met een uitleg: "De keuze voor Racing Genk was simpel. Het is een club waar de jeugd een goede opleiding geniet. Genk bewijst met dit jonge team dat het spelers beter wil maken."