Everton-coach weet recept om Liverpool te verslaan: "Dat moet er gebeuren"

Zondag staat in de FA Cup de derde ronde op het programma en daarin treft Everton grote broer en stadsrivaal Liverpool.

Kersvers coach van de Toffees, Carlo Ancelotti weet wat hij moet doen om Liverpool een hak te kunnen zetten.

Via BBC liet hij weten dat Everton "meer doelpunten moet maken dan Liverpool" om de wedstrijd te winnen. Een straffe uitspraak voor iemand die al enige tijd in het voetbal zit.

Zondag kennen we de uitslag en weten we of Everton er wel degelijk in geslaagd is om meer doelpunten te maken.