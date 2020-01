Racing Genk stelt nieuwe aanwinsten voor: "Scandinavische jongens zijn een voorbeeld voor onze eigen jeugd"

Racing Genk begon aan de wintermercato door twee Noorse middenvelders binnen te halen. Kristian Thorstvedt en Mats Möller Daehli moeten op het middenveld de concurrentie aanscherpen.

Thorstvedt en Möller Daehli kwamen intussen al aan op winterstage in Benidorm. Technisch directeur Dimitri de Condé legde bij Het Laatste Nieuws uit waarom Genk zo graag spelers uit Scandinavië haalt: "Het heeft natuurlijk ergens met de markt te maken. De Belgische competitie is een stapje hoger en de spelers kunnen hier verder ontwikkelen. Aan de andere kant staan die jongens ook voor wat wij met Racing Genk willen zijn. Een ijzersterke winnaarsmentaliteit gekoppeld aan een gezonde werkethiek."

Het is ook makkelijk om jongens uit het Hoge Noorden in te passen in de spelersgroep: "Het zit er bij hen van nature in om zich makkelijk te integreren. Op die manier creëer je een gezonde kleedkamer." De Limburgers hopen ook om hun sterkhouders bij de club te houden: "We gaan er alles aan doen om de belangrijke spelers te houden, als dat niet lukt zullen we klaar zijn om in te grijpen."