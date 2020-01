Philippe Clement laat niet in zijn kaarten kijken over mogelijke recordaankoop Adolfo Gaich

Er is al veel inkt gevloeid over een mogelijke overgang van Adolfo Gaich naar Club Brugge. Zolang Club Brugge geen nieuwe spits binnenhaalt deze winter zal dat ook blijven gebeuren. Ondertussen laat trainer Philippe Clement niet in zijn kaarten kijken.

De trainer van Club Brugge bevestigde noch ontkende de interesse van blauw-zwart in Adolfo Gaich. "Ik heb er al veel over gelezen in de krant. Maar het heeft geen zin om te spreken over spelers waar we wel of niet in geïnteresseerd zijn. Dat doe ik dus nooit, behalve intern dan", zei Philippe Clement bij Het Laatste Nieuws.

"Er worden zoveel foute berichten verspreid, omdat makelaars hun speler in de markt willen zetten of de prijs willen opdrijven", ging de Brugse trainer verder. En die transferprijs mag er zijn. Een bod van 9,5 miljoen euro zou al geweigerd zijn door San Lorenzo en de afkoopclausule zou meer dan 13M bedragen. De saga is dus nog niet ten einde...