Aanvoerder Lommel laat licht schijnen over titelstrijd in 1B: "Met zo'n spits maak je het verschil"

Komend weekend wordt de competitie in 1B hervat na een korte winterslaap. OHL heeft de eerste periode op zak, terwijl Beerschot tot dusver over de beste papieren beschikt in de tweede periode. Wij vroegen de mening van Glenn Neven, aanvoerder van Lommel, over de twee titelpretendenten.

Opvallend: Lommel haalde uit zijn twee recente thuismatchen tegen OHL (3-2) en Beerschot (1-0) zes op zes. Toch is de Limburgse centrale verdediger van Lommel vol lof over de twee ploegen. "Vooraf had ik ook Union bij de favorieten gerekend. Ze spelen nog steeds vaak heel mooi voetbal, maar qua resultaten stellen ze me toch wat teleur."

"Beerschot heeft een zeer sterke ploeg, hoewel ik de indruk heb dat het net ietsje minder is in vergelijking met vorig jaar. Toen hadden ze de pech dat er met KV Mechelen een superploeg in de competitie was."

"Wie op mij de beste indruk heeft nagelaten, is OHL. Ze speelden ons in eigen huis enkele weken geleden gedurende twintig minuten helemaal zoek. Een strafschop en een dubieuze rode kaart deden de wedstrijd gelukkig in ons voordeel kantelen. Vooral hun ruime kern is indrukwekkend. Als je ziet welke namen er op de bank zitten... Ze kunnen tegen een stootje, en dat kan in deze zware competitie wel eens doorslaggevend zijn", aldus Neven.

Het wapen Thomas Henry

Naast de ruime kern heeft OHL nog een enorm wapen in huis: Thomas Henry. De robuuste spits is met zijn neus voor doelpunten van goudwaarde voor zijn club. Met tien doelpunten is hij op dit moment topschutter in 1B. Glenn Neven vocht al vaak rechtstreekse duels uit met Henry en is onder de indruk van zijn kwaliteiten.

"Het is een enorm sterke en balvaste spits, die ook nog goede voetjes heeft. Maar zijn grootste kwaliteit is dat hij altijd en overal kan scoren, zelfs als hij niet in de wedstrijd zit. Dat liet hij vroeger bij Tubeke zien en dat doet hij ook bij Leuven. Tegen ons scoorde hij de laatste keer gelukkig niet, maar de week erna schudde hij op zijn eentje drie verdedigers af en scoorde hij uit het niets een belangrijk doelpunt. Het is een luxe om zo'n speler in je ploeg te hebben", besluit Glenn Neven.

Laat een scorende spits nu net een van de grootste hiaten zijn in de kern van concurrent Beerschot. Hernan Losada maakte er geen geheim van dat hij in deze wintermercato maar al te graag een nieuwe spits wil verwelkomen. Benieuwd of de Argentijn in de loop van januari zijn zin zal krijgen.