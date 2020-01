Hans Vanaken reageert voor het eerst écht op penalty-incident met Diagne: "Ik kon op dat moment niets goed doen voor de buitenwereld"

Begin november stond de Brugse voetbalwereld op zijn kop. Club Brugge zag een punt door de neus geboord bij PSG na een gemiste strafschop van Mbaye Diagne. Hans Vanaken reageerde nooit in de diepte op het voorval. Tot nu...

Mbaye Diagne eiste de bal op en miste. Het was meteen de laatste actie van de aanvaller in een blauw-zwart shirt. Hans Vanaken - de man én op dat moment aanvoerder die moest trappen - kreeg achter zelfs de kritiek dat hij op zijn strepen had moeten staan.

“Maar daar ben ik het niet mee eens”, aldus de middenvelder in Sport/Voetbalmagazine. “We hebben allemaal het dispuut gezien tussen Lior Refaelov en Dieumerci Mbokani bij Antwerp FC. Iedereen vroeg zich toen af hoe het kon dat ze ruzie stonden te maken op het veld. Moest ik het dan wel doen?”

Ofwel ben ik op dat moment een pussy voor de mensen, ofwel een ruziemaker

Vanaken ziet dan ook geen gulden middenweg. “Ofwel ben ik op dat moment een pussy voor de mensen, ofwel een ruziemaker. Tussenin zat er niets. Ik kon op dat moment als aanvoerder niets goed doen voor de buitenwereld. Ik ben rustig gebleven. Dat was naar mijn gevoel de correcte beslissing.”