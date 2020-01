De Camargo wacht op Mechelen en is eerlijk: "Ik denk dat de interesse van Club Brugge definitief voorbij is"

Igor De Camargo kon afgelopen zomer KV Mechelen inruilen voor Club Brugge. De Braziliaanse Belg bleef echter Achter De Kazerne. Al lijkt hij nu helemaal met lege handen achter te blijven.

We lieten eerder al weten dat Igor De Camargo nog steeds geen uitnodiging heeft gekregen om rond de tafel te gaan zitten. Zijn huidige contract bij Malinwa loopt aan het einde van het seizoen af.

Ook Club Brugge heeft tegenwoordig - met Michy Batshuayi en Christian Benteke zijn het bovendien niet van de minsten - andere targets op de verlanglijst staan.

Philippe Clement heeft me niet meer gebeld

“Philippe Clement heeft me niet meer gebeld”, is De Camargo eerlijk in Het Nieuwsblad. “Sinds deze zomer heb ik niets meer gehoord van Club Brugge. Van geen enkele club trouwens. Ik denk dat de interesse van Club definitief voorbij is.”