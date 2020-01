Bölöni pakt Lamkel Zé op dezelfde manier aan als... Cristiano Ronaldo: "Ik heb hem niet gevraagd om geen gel meer in zijn haar te smeren, hé"

Ook in 2020 is het een zekerheid dat Didier Lamkel Zé voor enkele stoten zal zorgen. Laszlo Bölöni doet er ondertussen alles aan om hem op het rechte pad te houden. Al heeft hij ervaring met excentrieke spelers.

We willen het eerst nog even benadrukken. Ook wij zijn fan van Didier Lamkel Zé. De Congolees zorgt voor peper en zout in een wedstrijd. Hij verwarmt het boeltje als we op een koude winteravond in de perstribune zitten te verkleumen.

Laszlo Bölöni krijgen we wellicht niet mee in ons betoog. “Met zo’n jongen in de kleedkamer moet de coach toch iedere avond Dafalgan slikken?”, vroeg Alex Czerniatynski zich een poosje geleden nog af in Het Laatste Nieuws.

“Ik vind dat Didier niet moet veranderen”, kiest Bölöni zelf voor een leugentje om bestwil. “Maar het zijn kleine zaken in zijn spel waarin hij vooruitgang moet maken. Zoals dat gedoe met zijn t-shirt.”

Bölöni vergelijkt Lamkel Zé zelfs met een absolute wereldster, die dezelfde aanpak nodig had. “Ik heb Cristiano Ronaldo getraind bij Sporting Lissabon. Na vijf matchen heb ik mij ook druk gemaakt over hem.”

“Ik heb hem gezegd om eerst en vooral een beetje minder gel in zijn haar te doen”, lacht de coach van de Great Old. “Dan zouden we elkaar al beter verstaan. Ik heb hem niet gevraagd om geen gel te gebruiken, hé. Je moet zo’n voetballer een beetje vrijheid geven.”