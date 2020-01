Standard-verdediger Dusenne blijft strijdvaardig en spiegelt zich aan Marco Asensio

Standard legde afgelopen zomer 800.000 euro op tafel om Noë Dussenne los te weken bij Moeskroen. Na een paar weken viel hij uit met een kruisbandblessure.

De centrale verdediger mist daardoor bijna een volledig seizoen. Hij reisde wel mee af naar Spanje met zijn ploegmaats.

“Het gebeurde op training, in een normaal duel één tegen één”, vertelde Dusenne over het fatale moment tegenover Het Laatste Nieuws. “Ik zette een tackle in, mijn voet bleef in de grond steken. Ik had enorm veel pijn, zoiets had ik niet eerder gevoeld. Ik wist meteen dat het erg was. Ook al kon ik een paar minuten later opnieuw stappen.”

“Toen de dokter later bevestigde dat ik mijn kruisbanden gescheurd had... Ik zat in de auto en het leek alsof ik een klap in mijn gezicht kreeg. Ik dacht: 'Waarom ik? Ik kom net toe, ben nog niet geïnstalleerd, speelde slechts één wedstrijd.' Ik belde mijn vader en begon te huilen. Hij wist ook niet wat te zeggen."



"Voordien was ik nog nooit geopereerd. De eerste weken waren het moeilijkst. Je durft je voet niet meer op de grond zetten, je been wordt dunner, je hebt niets meer. Dan zeg je wel eens tegen jezelf dat het heel moeilijk zal worden. Maar ik heb de pagina uiteindelijk vrij snel kunnen omslaan. Ik kijk niet meer achteruit én ik denk positief. Dat is mijn filosofie."

“Ik volg de revalidatie van Marco Asensio van Real Madrid op de voet. Hij liep dezelfde blessure op en doet dezelfde oefeningen. Aan zulke dingen kan ik me optrekken." Een snelle terugkeer verwacht Dussenne niet. "Ik wil mezelf geen druk opleggen, maar ik hoop wel nog te spelen dit seizoen."