Olivier Deschacht geeft reden toe voor breuk met Annelien Coorevits: "Toen zat ik echt diep"

Olivier Deschacht en Annelien Coorevits zijn al even geen koppel meer en in Humo heeft Deschacht nu ook voor het eerst gepraat over de relatiestop met zijn vrouw.

Deschacht en Coorevits vormden al veertien jaar een koppel en waren twee jaar getrouwd wanneer ze in de zomer van 2019 uit elkaar gingen. Ex-Miss België Annelien Coorevits zei toen dat ze als beste vrienden uit elkaar gingen.

"Annelien en ik zijn dan wel geen koppel meer, we zijn ook niet gescheiden. Het lag allemaal aan mijn vertrek bij Anderlecht. Ik zat heel diep toen ik daar de deur werd gewezen. En toen vergat ik het belangrijkste in mijn leven, namelijk mijn gezin. Het was het begin van het einde", vertelt Deschacht in Humo.

"Annelien is mijn leven. Ik kan me niet inbeelden dat er ooit iemand anders in mijn leven komt. Ikzelf ben niet perfect en je hoopt dat de andere persoon je fouten negeert, maar dat duurt niet. Na dertien jaar bleef ik nog steeds dezelfde fouten maken."