Opvallende stilte aan de Gaverbeek: "We hebben volste vertrouwen in deze groep"

Wie deze jaargang opnieuw een goed seizoen doormaakt is Zulte Waregem. De club van Francky Dury staat op een zevende plek in het klassement en doet nog volop mee voor Play-off I. De West-Vlamingen hebben ook nog zicht op de bekerfinale.

Terwijl Zulte Waregem voor belangrijke maanden staat in de Jupiler Pro League en de tegenstand zich aan het versterken is, blijft het opvallend stil rond Essevee. De fusieclub heeft dan ook een duidelijke visie. "We hebben contact met een paar spelers, maar dat is vooral voor volgend seizoen", legt CEO Eddy Cordier uit in Het Laatste Nieuws.

De naam van Jelle Van Damme werd genoemd aan de Gaverbeek, maar dat ontkent Cordier. "Voor de korte termijn zoeken we geen versterkingen. Ik meen ook dat de groep zoals ze nu is bij elkaar zal blijven. Zowel de coach als ik staan volledig achter de spelers."

Zulte Waregem trekt op 22 januari naar Club Brugge voor de eerste halve finale van de Croky Cup. Twee weken later staat de return gepland. Essevee staat in de competitie zevende met drie punten minder dan KV Mechelen en vier minder dan Antwerp.