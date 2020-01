Standard is zijn topschutter en aanvoerder kwijt: wie gaat nu de goals maken voor de Rouches?

Het is wachten op een officiële mededeling van Standard of Nantes, maar we mogen er toch vanuit gaan dat Renaud Emond zijn laatste match voor de Rouches al gespeeld heeft.

Dat Standard is ingegaan op het bod van Nantes hoeft ons niet te verbazen. Drie miljoen euro is niet niks voor een 28-jarige spits die, ondanks zijn vele goals voor de club, nooit echt beschouwd werd als de man die van Standard een titelkandidaat zou maken.

Lestienne en Amallah

Maar toch is Standard straks zijn topschutter kwijt. Emond scoorde dit seizoen zeven keer in de competitie en de andere spitsen laten het afweten. Felipe Avenatti is nog niet de afmaker die hij bij Kortrijk was en kreeg al wat kritiek te verwerken van de supporters. Obbi Oularé doet zijn jammerlijke reputatie van blessuregevoelige spelers dan weer alle eer aan.

Dragus kreeg amper kansen en Cop is ook niet die goalgetter pur sang. Voorlopig zijn het Maxime Lestienne (7) en Selim Amallah (6) die de goals maken voor Standard, maar aan scorende spitsen ontbreekt het hen.

Orlando Sa

Ze hebben er nog een in de rangen die zijn waarde voor het team in het verleden heeft bewezen, maar door Preud'homme opzij werd geschoven: Orlando Sa. De spits scoorde 32 keer in 88 optredens voor Standard en moet nu apart trainen. Emond scoorde 43 keer in 139 matchen voor de Rouches.

Een ding is zeker: er moet dringend een nieuwe doelpuntenmaker opstaan bij Standard, want Emond is bijna weg en een vervanger komt er niet (bron: Het Nieuwblad). Maar wie zal het worden?