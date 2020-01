De ene Milinkovic-Savic is de andere niet: geflopte Standard-doelman mag alweer vertrekken

De ene Milinkovic-Savic is de andere niet. Dat zullen ze bij Standard nu wel geweten hebben. Vanja, de 22-jarige doelman en broer van Sergej Milinkovic-Savic, mag alweer vertrekken bij de Rouches.

Tijdens de oefenmatch van Standard tegen Dortmund stelde Michel Preud'homme twee doelmannen op: Arnaud Bodart kreeg een helft en Jean-François Gillet de andere 45 minuten. Michel Preud'homme had daar een verklaring voor.

Kansen niet gegrepen

"We kennen de situatie van Vanja. Mocht hij een oplossing vinden, mag hij vertrekken. We huren hem en we gaan hem op het einde van het seizoen niet kopen. Dat weet hij ook", verklaarde de trainer van Standard bij Het Laatste Nieuws.

Vanja kreeg zijn kansen in de Europa League, maar stelde tijdens zijn weinige optredens teleur. Zijn broer, Sergej, is bij Lazio een van de beter middenvelders in de Serie A. In het seizoen 2014/15 kwam hij uit voor Genk, waarna hij voor 18 miljoen euro werd verkocht aan de Italiaanse club.