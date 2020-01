Gent-fans kunnen gerust zijn: "Zelfs voor twintig miljoen vertrekt David deze winter niet"

AA Gent is bezig aan een fantastisch seizoen. Keerzijde van de medaille is dat enkele spelers weggeplukt kunnen worden door grotere clubs. Yaremtchuk en vooral Jonathan David zijn zo'n jongens. AA Gent-voorzitter Ivan De Witte maakt zich sterk dat zij niet zullen vertrekken deze winter.

In een gesprek met Sporza vertelt Ivan De Witte over zijn twee toppers. "We zijn vrij zeker dat ze zullen blijven. Als het kan, willen we ze ook volgend seizoen houden. Ze vormen mee de ruggengraat van AA Gent. Als er een club met twintig miljoen over de brug komt voor David, zullen we dat overwegen... Maar eerlijk: zelfs dan nog is een transfer in januari niet aan de orde."

Want de Buffalo's zijn ambitieus en willen dan ook niet zomaar hun beste spelers van de hand doen. "We hebben al twee versterkingen gehaald (Smith en Marreh), waarmee we ons indekken tegen blessures en schorsingen. We willen ons wapenen voor het tweede deel van de competitie. Al doen we niet vol meer mee voor de titel: Club Brugge is de favoriet en heeft de beste ploeg."

Een ander hoogtepunt van het seizoen moet de dubbele confrontatie met AS Roma in de Europa League worden. "Het wordt moeilijk om hen uit te schakelen. Maar dat was drie jaar geleden tegen Tottenham ook zo. Toen gaf ook niemand ons een kans. Het kan dus altijd", besluit De Witte strijdvaardig.