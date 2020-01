OFFICIEEL: Emilio Ferrera gaat opnieuw aan de slag in België... in de hoogste amateurklasse

Een dik half jaar na zijn vertrek bij Standard is Emilio Ferrera opnieuw trainer in de Belgische afdelingen. Hij gaat aan de slag als T1 in de hoogste amateurklasse.

Na het vorige seizoen stapte Emilio Ferrera op als assistent van Michel Preud'homme bij Standard en koos hij voor een avontuur bij het Luxemburgse Dudelange. Daar werd hij in september al bedankt voor bewezen diensten, maar nu heeft hij terug onderdak gevonden in België. Bij FC Seraing gaat hij opnieuw aan de slag als T1. Marc Grosjean, tot eind december nog trainer bij reeksgenoot FC Luik, wordt zijn assistent. Seraing bekleedt momenteel de zesde plaats in de eerste amateurklasse. In december nam de club afscheid van Christophe Grégoire, die er meer dan drie jaar aan de slag was.