Plots staat piepjonge aanvaller onder Kemar Roofe in de pikorde bij Anderlecht

Wat als er straks iets gebeurt met Kemar Roofe bij Anderlecht? Als de spits geblesseerd geraakt of geschorst wordt heeft paars-wit weinig alternatieven, zeker nu Kiese Thelin is vertrokken.

Het vertrouwen in Kiese Thelin was al niet van die aard dat de Zweed altijd mocht starten bij de afwezigheid van Kemar Roofe in de eerste weken van de competitie. Scoren was toen een probleem en toch werd er voor bijvoorbeeld Nasri of Gerkens als diepste man gekozen, niet meteen het type 'diepe spits'.

Het vertrek van de Zweed was dus niet onlogisch, alleen heeft Anderlecht nu geen enkel fit alternatief meer als Roofe uitvalt. Landry Dimata blijft maar sukkelen met zijn knie en als oplossing werd Antoine Colassin doorgeschoven naar de A-kern. De 18-jarige spits kwam nog niet uit voor de hoofdmacht dit seizoen en mocht ook nog niet mee als bankzitter.

Nieuws spits?

Maar nu staat hij wel plots achter Roofe in de pikorde der aanvallers. Uiteraard kan Frank Vercauteren met de polyvalente Nacer Chadli schuiven of opteren voor een oplossing die Davies / Kompany gebruikte toen Roofe nog niet speelklaar was.

Het is natuurlijk de bedoeling dat er tijdens deze transferperiode nog een spits wordt aangetrokken. Yohan Boli verkoos oliedollars en een avontuur in de woestijn boven Anderlecht dus hij wordt het niet. Spitsen kosten natuurlijk geld en daar wringt het schoentje. De club wacht een eerste lucratieve transfer af om zelf toe te slaan. Zolang dat niet gebeurt en Dimata blijft geblesseerd, is Colassin de doublure van Roofe.