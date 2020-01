Thomas Henry wil naar 1A, mét Leuven: "Willen die tweede periode ook gewoon winnen"

Zaterdag opent 1B opnieuw zijn deuren met de laatste speeldagen in de tweede periode. Thomas Henry heeft een duidelijk plan met OH Leuven.

OH Leuven won de eerste periode, maar wil nu ook in de tweede periode gewoon doorgaan op het elan. "We hebben een duidelijk doel. We waren een outsider vooraf, maar we willen nu gewoon die tweede periode ook winnen. Dat deed niemand ons voor."

"We zijn slecht begonnen in de tweede periode. Misschien was dat inderdaad een beetje een mentale zaak na de winst in de eerste periode, een beetje decompressie na de match in Virton. Dat is ook normaal, dat zag je vorig seizoen zelfs bij Mechelen even. Iedereen wil de winnaar van de eerste periode kloppen."

Duidelijk doel

Maar Henry is wel ambitieus: "Momenteel voelen we ons veel frisser, de vakantie heeft ons deugd gedaan. We zijn klaar om te knallen in 2020 en we staan op amper vier punten van leider Beerschot. Alles is dus nog mogelijk."

Henry zelf zit ondertussen al aan elf goals voor de Leuvenaars: "Dit is mijn beste seizoen als prof, klopt. Ik voel me heel goed in deze ploeg en het gaat gewoon prima met de ploegmaats. Ik heb hier nog anderhalf jaar contract en wil graag met OHL naar 1A."