Bod van 5,15 miljoen op KV Oostende door Spanjaard met investeringsmaatschappij achter zich, tijd dringt

KV Oostende is op zoek naar vers kapitaal om de licentie voor volgend seizoen te kunnen verkrijgen. Een overname is een mogelijk piste. Er is zelfs al sprake van een kandidaat-overnemer.

Voorzitter Frank Dierckens gaf nog deze week nog aan dat een buitenlandse investeerder de laatste optie was om KVO aan een licentie te helpen, maar de optie is dus zeker niet uitgesloten. Bovendien is er al een buitenlandse investeerder die de club wil overnemen.

De Spanjaard Ivan Bravo wil volgens Het Nieuwsblad 100 % van de aandelen van KV Oostende overnemen. Bravo is de CEO van de Aspire Academy, de hoofdsponsor van Eupen. Daarnaast was hij vroeger strategisch directeur bij Real Madrid en heeft hij nu via een Amerikaanse investeringsmaatschappij zeggenschap in Crystal Palace.

Andere piste

De tijd dringt in het dossier, want de investeerders willen zo snel mogelijk een antwoord. Liefst nog in januari, zodat ze spelers bij de club kunnen stallen. Deze kandidaat-overnemers worden aangebracht door Patrick Orlans (CEO) en Gino Vanderhaeghen (ondervoorzitter) en bieden 5,15 miljoen euro.

Dierckens heeft zelf ook een bieder gevonden, maar die investeringsmaatschappij biedt een lager bedrag en heeft geen akkoord met Marc Coucke over het stadion. Dat heeft de Amerikaanse investeringsmaatschappij wel. Dierckens wil uitstel tot 17 januari.