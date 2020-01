Peter Maes kan met nederlaag leven: "De manier waarop stemt me tevreden"

Lommel bleef zonder puntengewin achter na het bezoek aan Westerlo. De Limburgers gaven nauwelijks iets weg, maar toonden zich in balbezit onmondig. Desondanks was Peter Maes niet ontevreden met het spel van zijn team.

"De laatste keer dat we hier kwamen spelen, werd het 1-1. Ondanks de nederlaag vandaag hebben we getoond dat we nu veel verder staan dan toen. We slagen er steeds meer in om rust te behouden in het team en de bal te laten rondgaan", aldus Maes.

Al had Lommel het heel moeilijk om een aanval in mekaar te knutselen, wat ook Maes niet ontgaan is. "We zijn soms een beetje ongeduldig wanneer we wat ruimte krijgen, zeker in het laatste derde van het terrein. Dat blijft een werkpunt voor ons."

"Over het algemeen ben ik dan ook tevreden met onze prestatie, al verliezen we dure punten. Mijn jongens blijven stappen vooruit zetten, en dat moet moed geven. Verliezen op verplaatsing tegen een heel sterke ploeg is geen schande, dus ik kan me vinden in deze nederlaag", besluit de T1 van Lommel.