Bob Peeters: "Zeker niet de mooiste wedstrijd, maar ontlading is groot"

Westerlo is fantastisch begonnen aan 2020. Niet dat het veldspel zo denderend was, maar door de nipte zege tegen Lommel doen de Kemphanen weer volop mee in de tweede periode. "Zeker niet de leukste en mooiste match, maar heel tevreden met het resultaat", vat Peeters het samen.

De T1 van Westerlo stapte na afloop breed glimlachend de perszaal binnen. De zege tegen Lommel was verdiend, maar moeizaam te noemen. "De ontlading was groot na deze thuiszege, we hebben er enorm voor moeten knokken", aldus Peeters.

"Ik heb Brüls op links geposteerd, omdat ik wist dat Lommel het centrum heel gesloten zou houden. Dat pakte vanaf het begin goed uit, al stuurde Lommel wel goed bij. Verder vond ik ons iets te ongeduldig in het laatste derde van het veld."

"Tijdens de pauze heb ik mijn spelers gezegd dat ze geduldig moesten blijven. Die 1-0 valt dan op een ietwat gelukkige manier en niet veel later wordt het ook 2-0. Dan denk je de wedstrijd rustig uit te spelen, maar het was bibberen tot op het einde na die aansluitingstreffer", aldus Peeters.

Bob Peeters kreeg het in de tweede helft aan de stok met de ref, wat hem op geel kwam te staan. "Een primeur, want ik maakte het nooit eerder mee. Ik was het op dat moment niet eens met de ref, en ik voelde dat er terug wat meer vuur moest komen. En het loonde, want enkele minuten later scoorden we", knipoogde Peeters.