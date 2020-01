Christian Kabasele is een optie voor twee grote Engelse clubs

Christian Kabasele speelt één van zijn beste seizoenen in Engeland met Watford. De Hornets doen het misschien niet zo goed, maar de Rode Duivel trekt de aandacht.

Is Kabasele aan zijn laatste seizoen voor Watford bezig? De Rode Duivel lijkt in de vorm van zijn leven te zijn. Deze zondag in Bournemouth was hij afwezig (geschorst), maar Watford won wel met 0-3 op het veld van Bournemouth. Kabasele was er dus niet bij, maar hij wordt wel gevolgd door enkele topclubs.

volgens de informatie van Walfoot zouden twee Londense clubs geïnteresseerd zijn in Kabasele: Tottenham, die de Belg zou overwegen als Vertonghen de club zou verlaten (Stefan De Vrij en Milan Skriniar zouden twee andere opties zijn), en Arsenal waar Kabasele een prioriteit zou zijn in geval van het vertrek van Shkodran Mustafi. Twee interessante mogelijkheden voor Christian Kabasele, die momenteel aan zijn vierde seizoen bij Watford bezig is.