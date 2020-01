Zetten Suarez en Kane transfercarrousel in gang?

Barcelona en Tottenham moeten het ettelijke maanden zonder respectievelijk Luis Suarez en Harry Kane stellen. Dat zou wel eens voor beroering kunnen zorgen op de transfermarkt.

Kane zien we voor april niet meer op een voetbalveld en Suarez is een maand of vier buiten strijd. Twee van werelds beste spitsen die maanden aan de kant staan bij 1/8e finalisten van de Champions League. Het valt moeilijk in te beelden dat beide clubs niet in actie zullen komen.

Bij Tottenham werd Krzysztof Piatek van AC Milan in eerste instantie genoemd, maar in dat dossier is het al even windstil. De Milanezen hadden met Zlatan Ibrahimovic al een nieuwe spits beet.

Wat Barcelona gaat doen, valt nog af te wachten. In januari van vorig jaar huurden ze verrassend Kevin-Prince Boateng van Sassuolo, maar die wist niet één keer te scoren voor Barça. De kans is groot dat ze deze keer door het geval-Suarez steviger zullen ingrijpen, hoewel ook Antoine Griezmann diep een optie is.

Op de Europese transfermarkt is op dit moment alles nog relatief windstil. Afwachten of Tottenham en Barcelona gaan uithalen en zo de (miljoenen)bal aan het rollen zullen brengen.