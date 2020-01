Opportuniteit? Bony: "Ik ben nog steeds op mijn gewicht, ik moet een club vinden"

Wilfried Bony, de Ivoriaanse aanvaller met een verleden bij Vitesse, Swansea City en Manchester City, zit sinds juli zonder club. De 31-jarige spits wil zo snel mogelijk een nieuwe club vinden. Een mogelijkheid voor een van onze (top)ploegen?

Zijn laatste officiële wedstrijd dateert ondertussen van half juli. Na een uitleenbeurt aan het Qatarese Al-Arabi zit hij zonder club. In een gesprek met The Athletic spreekt de Ivoriaan over zijn toekomst. "Ik snap dat mensen twijfels hebben bij mijn fitheid, omdat ik in Qatar heb gezeten."

"Maar ik kan iedereen geruststellen: ik heb nog steeds hetzelfde gewicht als enkele jaren geleden. Elke dag sta ik op de weegschaal om het op te volgen."

De Ivoriaan maakte bij Vitesse en Swansea City furore. Hij maakte een droomtransfer naar Manchester City, maar verdween daar al snel op het zijplan. "Ik moet een club vinden, ik mis het enorm. Maar ik teken enkel en alleen nog maar een langlopend contract."