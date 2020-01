Beerschot schakelt de hulp in van hun nieuwe ambassadeurs: de Strangers

Beerschot wil zich via de tweede periode kwalificeren voor de promotiefinale en uiteindelijk ook de promotie naar 1A afdwingen. Alle beetjes kunnen daarbij helpen, zo redeneren ze op het Kiel.

Daarom schakelt Beerschot de hulp in van een viertal bekende Antwerpenaren en tevens ook hun nieuwe ambassadeurs: muziekgroep De Strangers. "Wij zijn van ’t Kiel en wij zijn Beerschotsupporters", aldus leden Bob, Alex, John en Nest op de website van Beerschot.

Om dat ambassadeurschap in de verf te zetten zullen de Strangers zaterdagavond voor de topper tegen Union een van hun bekendste hits -Antwaerpe- brengen, maar dan in een ander jasje. "Antwârpe... gij zè ga veur mij, mauve, wit', zo zal de licht aangepaste tekst zaterdag in het Olympisch stadion klinken.

Beerschot staat halfweg de tweede periode alleen aan de leiding en heeft met nog zeven wedstrijden op het programma drie punten voorsprong op Union. Westerlo, Lommel, OHL en Roeselare volgen op twee punten.

Dit is de originele hit van de Strangers: