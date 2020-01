Héél opvallend! Het is... Cercle die Club op idee liet komen om voetbaltempel op Olympia te bouwen

Club Brugge wil naast het huidige Jan Breydelstadion een moderne voetbaltempel bouwen. Maar hoe komt die locatie nu plots op het voorplan? De manier waarop is héél opvallend...

Club Brugge probeert al sinds 2006 beweging te krijgen in het stadiondossier. Met andere woorden: het heeft maar liefst veertien jaar geduurd vooraleer de optie om naast het huidige stadion te bouwen naar boven kwam.

En héél vreemd: het was Cercle Brugge - de Vereniging valt volledig naast de plannen en claimt pas op het allerlaatste moment ingelicht te zijn geweest - die Club Brugge en het stadsbestuur op het idee heeft gebracht.

Cercle bracht idee zelf aan...

“Cercle liet me weten dat ze niet koste wat kost op Jan Breydel willen blijven”, bekent burgemeester Dirk de fauw (CD&V) in Het Laatste Nieuws. “Daarop ontstond het idee om het stadion van Club Brugge toch in Sint-Andries te bouwen.”