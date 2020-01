Niet Pochettino, Xavi, Koeman of Martinez is de nieuwe trainer van Barcelona, Quique Setien is dat wel

Al het hele seizoen is de positie van Ernesto Valverde als hoofdtrainer van FC Barcelona onzeker, maar na de uitschakeling in de Spaanse supercup was ze niet langer houdbaar. De club greep maandagavond in en stelde meteen een vervanger aan.

De uitschakeling in de Spaanse supercup van Ernesto Valverde bij FC Barcelona. Het bestuur deelde hem maandagavond mee dat het verhaal over was bij de club. Valverde, die sinds de zomer van 2017 T1 was bij Barça, schonk de club twee landstitels, tweemaal de supercup en een Spaanse beker. Barcelona maakte ook meteen de opvolger van Valverde bekend en het werd geen naam die vooraf veelvuldig werd genoemd, zoals Xavi, Pochettino, Koeman of zelfs Roberto Martinez. De eer viel uiteindeindelijk te beurt aan Quique Setien. Setien is een 61-jarige Spanjaard die zijn lot tot 2022 aan de club verbindt. Zijn vorige club was Real Betis, waar hij tot aan het einde van vorig seizoen aan de slag was.