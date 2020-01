Oplossing voor onthoofd middenveld bij KV Mechelen: "Hij deed het top tegen Keulen"

KV Mechelen moet het dit weekend zonder Rob Schoofs en Joachim Van Damme doen tegen Standard. De ene is geschorst, de andere staat vier tot zes weken aan de kant met een ribbreuk. Wouter Vrancken zoekt naar oplossingen.

De meest logische daarbij zou zijn om Jordi Vanlerberghe en Aster Vranckx in de ploeg te droppen. Beide middenvelders maakten indruk in de oefenmatch tegen Keulen. "De manier waarop Aster als 17-jarige die tweede helft aanpakte, was echt top", aldus Vrancken in GvA.

Vrancken liet Vranckx al opdraven tegen Anderlecht en lijkt vertrouwen te hebben in de 17-jarige die qua duelkracht misschien het meest in de buurt komt van Van Damme. Het alternatief is om Onur Kaya of Geoffry Hairemans naar het centrum te halen, maar dat lijkt onwaarschijnlijker.