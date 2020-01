'Juventus wil stunten met komst van ontevreden boegbeeld van Bayern München'

Juventus FC wil deze zomer een poging wagen om Manuel Neuer binnen te halen. Het boegbeeld van Bayern München is misnoegd over de gang van zaken in Beieren.

France Football weet dat de Oude Dame daarvan wil profiteren. Manuel Neuer en Bayern München zaten al rond de tafel om het contract (tot 2021, nvdr.) van de doelman open te breken, maar de besprekingen verlopen heel stroef. De komst van Alexander Nübel - de doelman komt deze zomer transfervrij over van Schalke 04 - heeft daar het één en ander mee te maken. En daar kan Neuer niet om lachen. Wat met Buffon? Juventus droomt ervan om Neuer binnen te halen. Veel hangt af van de plannen van Gianluigi Buffon. Wil de doelman er nog een seizoen bij doen of hangt hij de handschoenen aan de haak?