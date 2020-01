'Inter Milaan trekt speler van Manchester United aan dankzij Romelu Lukaku'

Volgens het Britse BBC Sport en Sky Sports trekt Ashley Young van Machester United naar Inter Milaan. Naar verluidt zou hete transferbedrag liggen op anderhalf miljoen euro.

De 34-jarige verdediger komt bij Inter Milaan ex-ploeggenoot Romelu Lukaku tegen, die volgens de media ook een goed woordje zou gedaan hebben bij de sportieve cel van Inter.

Het contract van Young liep af deze zomer. De speler kwam al enkele weken niet meer aan spelen toe en eindigde vaak ook in de tribune. Met Inter -en dankzij Lukaku- komt er nu dus een uitweg voor Young.

