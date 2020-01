Moet Manchester United water bij de wijn doen voor Pogba? 'United wil torenhoog bedrag'

Er is al veel over gesproken en geschreven, maar nu ziet het er ook naar uit dat er definitief een einde komt aan de Pogba-soap. Manchester United is bereid mee te werken aan een transfer.

En die transfer zou wel eens van een ander kaliber kunnen zijn, want eerder werd de Fransman (26) al meermaals gelinkt aan Real Madrid. Maar het zou zomaar eens Juventus, de ex-club van Pogba, kunnen zijn die met de speler aan de haal gaat. Dat meldt het Sky Sports Germany. Al laten de Duitsers ook weten dat Pogba zelf het liefst toch naar Real Madrid zou trekken omdat hij daar Fransman Zinédine Zidane terugvindt als coach. En ook Zidane is fan. Maar het ziet ernaar uit dat Romelu Lukaku binnenkort zijn beste maatje opnieuw mag verwachten, al zal het dan wel aan de andere kant van het terrein zijn. Al is het bedrag dat United wil enorm hoog: 170 miljoen euro. Maar Juve zou volgens enkele Engelse media een bod voorbereiden van 70 miljoen euro en Adrien Rabiot. Depuis ce matin, PLUSIEURS médias anglais( relayés en Italie) affirment que la #Juve va faire une offre de 70m + #Rabiot pour #Pogba.#ManUtd en voudrait 170m( LOL) mais serait prêt à faire des efforts devant la volonté du joueur. [1/2]https://t.co/jym71OcHMj — Zorro āš” (@zorro270) January 4, 2020