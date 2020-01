Opvallend: Gholizadeh, Saelemaekers en Deschacht kregen meer punten voor de Gouden Schoen dan Lestienne en Carcela

Hans Vanaken troefde woensdagavond Dieumerci Mbokani af in de strijd om een tweede Gouden Schoen. 54 verschillende spelers kregen punten achter hun naam.

In de onderste regionen van de eindstand vallen een aantal zaken op. Zo moet Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge het stellen met drie punten en een 29e plaats. De suprematie van Simon Mignolet is daar een belangrijke factor in.

Mehdi Carcela en -vooral- Maxime Lestienne zullen dan weer ontevreden zijn dat ze amper één puntje kregen. Lestienne kwam dit seizoen toch weer helemaal boven water met tien doelpunten en drie assists voor Standard.

Ali Gholizadeh, Alexis Saelemaekers én Olivier Deschacht kregen dan weer allemaal twee punten. Evenveel als Theo Bongonda, die na stemronde één voor zeven miljoen van Zulte Waregem naar Racing Genk verhuisde. Toch duurste transfer tussen Belgische clubs ooit.