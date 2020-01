'Sint-Truiden haalt 'beste linksachter uit Japanse competitie' binnen'

Sint-Truiden staat op het punt opnieuw een Japanner aan te trekken. Het zou gaan om de 23-jarige Ko Matsubara.

De linksachter speelt momenteel voor Shimizu S-Pulse in de Japanse eerste klasse. “Matsubara is een linksback met een uitstekende crosspass en heel veel verdedigende kwaliteiten”, klonk het bij STVV tegenover Het Nieuwsblad. “Hij is allicht de beste linksback uit de Japanse competitie.”

Matsubara speelde al 98 wedstrijden op het hoogste niveau in Japan. Zijn contract loopt af op het einde van de maand en de Japanse competitie ligt momenteel stil. Hij kan dus meteen en transfervrij overkomen.

STVV heeft het nieuws wel nog niet officieel bevestigd.