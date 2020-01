Veel kritiek op aanstelling in Raad van Bestuur Anderlecht: "Schijn van belangenvermenging" en "Zie het De Wever nog niet doen"

De nieuwe Raad van Bestuur van Anderlecht bevat enkele opvallende namen. Uiteraard werd er de voorbije dagen veel gepraat over Karel Van Eetvelt en Wouter Vandenhaute, maar ook de aanstelling van Philippe Close zorgt voor wrevel.

Marc Coucke wilde de banden met Anderlecht en de Stad Brussel graag aanhalen en mede daardoor is er ook voor Brussels burgemeester Philippe Close (PS) een zitje in de Raad van Bestuur van RSC Anderlecht voorzien.

En dat zorgt toch voor de nodige wrevel in de stad. Benoit Hellings (Ecolo) is schepen van Sport in de stad en stelt zich vragen in Le Soir: "Het is in strijd met de ethische richtlijnen en de decumulregeling van het meerderheidsakkoord."

Schijn van belangenvermenging

"Bovendien wekt het de schijn van belangenvermenging. Het doet het idee ontstaan dat we terugkomen op het idee om geen thuisbasis te maken van een Brusselse voetbalclub in het Koning Boudewijnstadion."

"Je kunt deze aanstelling een vorm van belangenvermenging noemen", was sporteconoom Trudo Dejonghe al duidelijk bij Bruzz. "Ik zie Bart De Wever nog niet meteen in het bestuur van Antwerp of ook Beerschot stappen."