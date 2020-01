Twee traditieclubs tegenover elkaar in Eerste Amateurklasse: "Lierse heeft de punten ook nodig, maar focus op onszelf"

In de Eerste Amateurklasse staat er dit weekend een duel op het programma tussen twee traditieclubs die aan de toekomst willen bouwen.

Seraing - Lierse-Kempenzonen. Het was ooit een duel op het hoogste niveau, nu is het er eentje in de Eerste Amateurklasse. Bij de Luikenaars nam het duo Emilio Ferrera-Marc Grosjean onlangs over.

Ontdekkingstocht

"Het was een mooie ontdekkingstocht de voorbije week", aldus Grosjean in gesprek met onze redactie. "Ik kende de groep wel al uit de tribunes en ik ken het potentieel van deze kern."

"Waar het in de eerste ronde aan ontbrak? Werkkracht. Emilio brengt een echte spelfilosofie bij, de spelers leren snel bij en hebben veel intelligentie en technische bagage. We zijn op de goede weg. Ook Lierse wil winnen en heeft punten nodig, maar we focussen ons op onszelf."