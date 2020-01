Wilfried Van Moer blijft nog wat langer de laatste Gouden Schoen voor Antwerp, maar... "Ik had het Mbokani zeker gegund"

Wilfried Van Moer veroverde in 1966 zijn eerste van drie Gouden Schoenen. Voor Royal Antwerp FC was het meteen ook de laatste. Dieumerci Mbokani loste Van Moer woensdagavond bijna af, maar het werd uiteindelijk Hans Vanaken die met de trofee naar huis ging. "Verdiend, maar toch een beetje jammer."

Op 22-jarige leeftijd veroverde Wilfried Van Moer als Antwerp-speler de Gouden Schoen. Nu is de Kleine Generaal er 74. De Great Old wacht dus al meer dan vijf decennia op een nieuwe vergulde schoen en bijna was het zover. "Ik had het Mbokani zeker gegund", stak de winnaar van 1966, '69 en '70 van wal in een gesprek met Voetbalkrant.com.

"Ik supporterde meer voor hem dan voor Vanaken. Toen ik Standard intensief volgde, vond ik Mbokani al een prachtige voetballer. Nu draagt hij Antwerp. Het feit dat de club op dit moment bovenin meedraait, hebben ze te danken aan de beste spits van België. Jammer dat hij hem niet gewonnen heeft", ging hij verder.

Mbokani draagt Antwerp.

Club Brugge domineerde het gala en Antwerp behaalde in drie categorieën de meest ondankbare plaats. Het verschil tussen de twee clubs is groot, vindt Van Moer. "Dit seizoen kan Antwerp nog niet met Club Brugge concurreren voor de titel. Nee, daarvoor is het te vroeg."

Antwerp heeft een ambitieuze voorzitter die zich met Club in de weegschaal wil gooien.

"Club is simpelweg te sterk, ook voor de andere ploegen. Als je ze ziet voetballen is het nog een trapje hoger dan Standard, Antwerp of Gent. Het is een machine. Misschien dat Gent nog even kan wedijveren, maar ik denk het niet. Club is vertrokken voor nog een paar jaar."

Toch ziet Van Moer zijn ex-club ooit meestrijden voor de titel. "Als je Club Brugge het vuur aan de schenen wil leggen, dan moet je als ploeg serieus bijkopen. Ik denk dat Antwerp, met Luciano D’Onofrio, daar naartoe wil. Ze hebben ook een ambitieuze voorzitter die zich met Club in de weegschaal wil gooien. Met het oog op de toekomst zullen ze dus zeker een prijs proberen te pakken."